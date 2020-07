Gattuso: “Osimhen diverso da Milik. Quando arriverà vi spiegherò cosa cambia” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Intervistato da SKY Sport nel post gara di Genoa-Napoli, Gennaro Gattuso, tecnico azzurro, ha commentato la prestazione dei suoi ragazzi e si è lasciato ad alcuni considerazioni di mercato: “Callejon? Josè ha scritto pagine importanti per la storia di questo club: è qui da sette anni, ha fatto tanti gol, ora è ancora qui con noi per cui era il minimo da parte di Mertens dire questo. Per un allenatore avere giocatori così è molto importante. Sono contento, dopo i primi 7-8 minuti del secondo tempo potevamo fare meglio, sembrava la stessa partita dell’Atalanta. Abbiamo creato tante palle gol e potevamo farne di più. Dobbiamo ripartire da quei primi 7-8 minuti della ripresa. Oggi la classifica dice che siamo una grande squadra, composta da tanti giocatori giovani che possono diventare molto forti, ma a 15 ... Leggi su alfredopedulla

