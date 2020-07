Fonseca: “Avremmo dovuto chiudere la gara. Veretout è in un gran momento” (Di giovedì 9 luglio 2020) Intervistato da DAZN, Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha così commentato la vittoria contro il Parma: “Era importante vincere, ma anche vincere bene: penso che abbiamo fatto una buona partita. Sono soddisfatto, ma non per il risultato, perché avremmo potuto fare più gol: si poteva evitare la sofferenza finale. Dopo aver preso il gol, la squadra ha risposto molto bene. Anche a livello difensivo abbiamo fatto bene, non abbiamo concesso molto al Parma. La reazione della squadra è stata buona. Veretout aveva più libertà di attaccare, è in un gran momento. Ma anche Diawara ha fatto una buona partita, davanti alla difesa. Il Parma fa un gioco molto “diretto”, era importante arrivare per primi sulle seconde palle. Penso che oggi tutti hanno mostrato l’ambizione di ... Leggi su alfredopedulla

