Fernando Alonso torna in Formula 1, dal 2021 correrà con la Renault (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il due volte campione del mondo Fernando Alonso tornerà dal 2021 in Formula 1 con la Renault . Ad annunciarlo tramite i propri canali social la scuderia francese. Lo spagnolo, 39 anni alla fine di questo... Leggi su feedpress.me

