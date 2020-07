Codacons, Calenda si scaglia contro l’associazione (Di mercoledì 8 luglio 2020) Carlo Calenda ha chiesto un’interrogazione parlamentare su alcune situazioni inerenti al Codacons. E nel frattempo ha attaccato l’associazione Un altro nemico per risaltare la propria immagine. Ultimamente, Carlo Calenda sta diventando una vera e propria scheggia impazzita alla ricerca di consensi, di risollevare il proprio partito, Azione, dall’anonimato. E questa volta, prende di mira il Codacons, che è entrato nell’occhio del ciclone da quando ha iniziato una guerra a suon di denunce contro il rapper Fedez e sua moglie Chiara Ferragni. Da quel momento si sono accesi i riflettori sull’associazione, che il leader di Azione accusa di mancanza di trasparenza e chiarezza. “Ci sono delle zone d’ombra. Perché, come ha scritto il Fatto Quotidiano, nel ... Leggi su zon

francescocosta : Beh, notevole Calenda che sfonda il Codacons. - redazioneiene : 'Perché il costo del servizio del Codacons per l’assistenza psicologica per l’emergenza coronavirus è di quasi 1 eu… - emenietti : Il lungo video in cui Carlo Calenda accusa il Codacons - ManueleVailati : @CarloCalenda @Fedez @Codacons @SPatuanelli @Azione_it Bravo Calenda - DeborahBergamin : La risposta del @Codacons a @CarloCalenda è inaccettabile. Con Carlo, anche di recente, ci siamo confrontati durame… -