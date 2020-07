AGUSTIN ROSSI, L’ORO ARGENTINO CHE ASPETTA L’EUROPA (Di mercoledì 8 luglio 2020) Cresciuto nel settore giovanile del Chacarita Juniors, a Villa Maipú alle porte di Buenos Aires, Agustín ROSSI, portiere del Boca Juniors in prestito al Lanús, si è preso la scena del panorama ARGENTINO suscitando poi l’interesse di squadre europee, tra cui l’Udinese per il dopo Musso in vista della pROSSIma stagione di Serie A. ROSSI, nato proprio a Buenos Aires nell’agosto del 1995, prima del debutto avvenuto nel 2017 con la maglia degli Xeneizes, ha giocato all’Estudiantes con una parentesi al Defensa Justicia non proprio esaltante. Dopo l’esordio alla Bombonera, si è trasferito in Cile per una breve avventura poco produttiva all’Antofagasta conclusasi dopo un battibecco con l’allenatore. Il portiere classe 1995, rientrato al Boca ... Leggi su alfredopedulla

Ultime Notizie dalla rete : AGUSTIN ROSSI AGUSTIN ROSSI, L’ORO ARGENTINO CHE ASPETTA L’EUROPA alfredopedulla.com Udinese, c’è il rischio della beffa per Rossi

L’Udinese rischia di essere beffata nell’ambito dell’affare per il portiere argentino Agustin Rossi. Secondo quanto riporta MondoUdinese.it, il giocatore sarebbe vicino al Montpellier. A rivelarlo è s ...

