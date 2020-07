Adriana Volpe “spara” ancora contro Magalli: «A me non dici di stare zitta» (Di mercoledì 8 luglio 2020) Insiste, Adriana Volpe. Continua a colpire Giancalo Magalli, nonostante il famoso conduttore abbia in ogni modo cercato di trovare un punto d’incontro. Al timone di Ogni Mattina su Tv8, su Instagram pubblica un post di fuoco. Nel mirino, un messaggio che Magalli avrebbe pubblicato – e poi cancellato – dal proprio profilo Facebook per ironizzare sugli ascolti di Ogni Mattina. Adriana Volpe, nuovo affondo contro Magalli «Caro Giancarlo», si legge, «questo gesto di stare zitta non me lo fai! Hai provato per tanti anni a farmi stare zitta, ma non ci sei mai riuscito e non ci riuscirai neanche questa volta. Sai quando sono stata in ... Leggi su secoloditalia

