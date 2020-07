Traffico Roma del 07-07-2020 ore 10:00 (Di martedì 7 luglio 2020) Luceverde Roma Buongiorno e ben ritrovati in redazione Massimo peschi code per un incidente ancora sulla via Appia del video per via dei Laghi e il raccordo anulare direzione centro con il Traffico invece sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra Casilina e Laurentina sul tratto Urbano della A24 si sta in fila da Tor Cervara fino all’uscita Fiorentini verso la tangenziale Traffico intenso entrata in città anche sulla via Casilina con code a tratti tra Torrenova e l’alessandrino auto in fila poi sulla via Flaminia dal raccordo anulare a via dei Due Ponti in tangenziale Tra cui per un incidente verso San Giovanni all’altezza di San Lorenzo code per lavori sulla via Ardeatina dal raccordo anulare fino a via Casali delle cornacchiole direzione centro per un guasto ad un treno ci sono ancora ritardi sull’intera Linea C della metropolitana per i ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 07-07-2020 ore 07:30 RomaDailyNews Ennio Morricone, l'omaggio del piccolo comune di Buonabitacolo: nel paesino risuona 'Mission'

Morto Ennio Morricone, il vicesindaco di Roma Luca Bergamo: "All'Auditorium una sala per il maestro" Una sala dell'Auditorium intitolata al maestro Ennio Morricone. Questa la proposta fatta dal Comune ...

Bazzanella chiusa per lavori sulla carreggiata e la circolazione va immediatamente in tilt Cantieri e disagi assicurati fino a venerdì 24

il traffico è andato in tilt ieri mattina. Città Metropolitana ha comunicato che per il ripristino della carreggiata, la strada provinciale 184 Corsico–Rozzano, resterà chiusa fino al 24 luglio tra il ...

