Serie A, Cts può alleggerire protocollo: tamponi ogni 5-7 giorni (Di martedì 7 luglio 2020) In Serie A, B e C tutto procede nel migliore dei modi in questa complicata ripresa dei campionati di calcio in Italia. La curva epidemiologica nel Paese tende sempre più verso il basso e anche nel mondo sportivo diverse attività riprendono il proprio percorso. È per questo che il Comitato Tecnico Scientifico, stando a quanto spiegato dal Corriere dello Sport, starebbe valutando la possibilità di alleggerire ulteriormente il protocollo sanitario per le partite di calcio. Si tratta della possibilità di effettuare tamponi con minor frequenza passando da una volta ogni quattro giorni a una distanza tra un tampone e l’altro che potrebbe variare dai 5 ai 7 giorni. Leggi su sportface

