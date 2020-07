Piero Piazzi e Hiyab Negussie: «Aiutateci ad aiutare» (Di martedì 7 luglio 2020) Piero Piazzi nella veste di Ambassador di The Children for Peace e il piccolo Hiyab Negussie sono i protagonisti della prima campagna promossa dalla ONG che opera in alcune delle aree più sfortunate del mondo in aiuto ai bambini sieropositivi e alle loro famiglie. La campagna fotografica, che ritrae Piero e Hiyab uniti in un abbraccio affettuoso mentre regalano uno sguardo intenso e pieno di speranza all’obiettivo, è stata scattata da Cosimo Buccolieri con lo styling di Simone Guidarelli e con l’art direction di entrambi che hanno prestato la loro opera a titolo gratuito. Destinata alla stampa cartacea e ai social media è stata creata per sostenere e promuovere un’urgente raccolta di fondi a favore di tutti i bambini supportati dalla Onlus e in particolare a quelli aiutati da Suor Giovanna ... Leggi su gqitalia

zazoomblog : Piero Piazzi e il piccolo Hiyab insieme per The Children for Peace - #Piero #Piazzi #piccolo #Hiyab… -

Ultime Notizie dalla rete : Piero Piazzi e Hiyab