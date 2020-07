Mauro Pamiro, prof. trovato morto a Crema: si indaga sulla setta spirituale (Di martedì 7 luglio 2020) Spuntano dettagli inquietanti sulla morte di Mauro Pamiro, il docente di informatica e musicista rinvenuto cadavere il 29 giugno scorso. La morte di Mauro Pamiro, il 44enne professore di informatica all’istituto Galilei rinvenuto cadavere, scalzo e senza il telefonino, la mattina del 29 giugno scorso in un cantiere in via Don Primo Mazzolari a Crema, … L'articolo Mauro Pamiro, prof. trovato morto a Crema: si indaga sulla setta spirituale è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Corriere : Mauro Pamiro, il giallo del prof: spunta pista della setta spirituale - Marilenapas : RT @_DAGOSPIA_: OMICIDIO O SUICIDIO? IL GIALLO DI MAURO PAMIRO, IL PROF TROVATO MORTO A CREMA:LA PISTA DELLA SETTA - infoitinterno : Il giallo di Mauro Pamiro, il prof trovato morto a Crema: la pista setta spirituale e dell'ultimo inquietante brano - infoitinterno : Mauro Pamiro, il prof e musicista trovato morto: l'ipotesi setta satanica. Giallo a Crema - infoitinterno : Morte dell’insegnante Mauro Pamiro, la pista della setta spirituale e il mistero dell’ultima canzone -