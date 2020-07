L’Italia sarà il Paese più colpito dalla crisi in tutta l’Unione europea e il più lento a recuperare (Di martedì 7 luglio 2020) L’Italia sarà il Paese più colpito dalla crisi in tutta l’Unione europea. Il Prodotto interno lordo italiano dovrebbe calare dell’11,2 per cento nel 2020 – in netto peggioramento rispetto al -9,5 pronosticato da Bruxelles a fine aprile – per poi avere una crescita del 6,1 per cento l’anno prossimo. Tradotto: dopo il colpo ci sarà una ripresa ma non così alta da far tornare l’economia all’era pre-covid. Non ci sarà quindi il rimbalzo a “V” in cui molti speravano. Queste sono le previsioni della Commissione europea per tutti gli Stati membri. L’economia dell’Unione calerà dell’8,7 per cento, con una crescita l’anno prossimo del 6,1 per cento. Mentre l’eurozona, cioè l’economia dei 19 Paesi con l’euro, avrà una contrazione media ... Leggi su linkiesta

