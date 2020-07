L’Italia ha un problema serio con le procedure d’infrazione (Di martedì 7 luglio 2020) L’ultima procedura d’infrazione è stata chiesta dalla Commissione europea per la violazione dei diritti dei passeggeri, costretti ad accettare buoni e voucher al posto dei rimborsi per i voli cancellati. La prossima potrebbe arrivare a breve, visto che la proroga delle gare per le concessioni balneari fino al 2033, firmata dalla deputata di Forza Italia, Deborah Bergamini, è contraria alla direttiva europea Bolkestein del 2004 che indica agli Stati membri di liberalizzare i loro servizi. «L’Italia riceve da tutte le concessioni balneari circa 100 milioni di euro, praticamente zero. Non è giusto che queste concessioni, che si perpetuano sostanzialmente nelle famiglie, non vadano mai a gara e si paghino cifre irrisorie», ha sottolineato il leader di Azione, Carlo Calenda. Non è bastato all’Italia aver subito oltre 1700 ... Leggi su linkiesta

