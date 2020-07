Il Segreto Anticipazioni 7 luglio 2020: Pepa entra in manicomio (Di martedì 7 luglio 2020) Il Segreto, Anticipazioni dell’episodio di martedì 7 luglio 2020. Una nuova puntata della amatissima serie televisiva spagnola ambientata a Puente Viejo andrà in onda oggi, alle ore 16.35 su Canale 5. Vi sveliamo in anteprima cosa accadrà quest’oggi ai protagonisti. L’episodio può essere seguito anche in diretta sulla piattaforma streaming di Mediaset Play. Su quest’ultima, a partire dalla giornata di domani, sarà possibile anche vedere la replica. Ecco dove eravamo rimasti Nella scorsa puntata de Il Segreto, i riflettori sono stati nuovamente puntati su Pepa. La ragazza, incastrata da Donna Francisca, ha un solo modo per dimostrare di avere avuto ragione: andare a trovare Angustias. Rinchiusa in manicomio, infatti, per quest’ultima è stata sicuramente redatta una cartella clinica. Con questa tra le mani, la ... Leggi su velvetgossip

