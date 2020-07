Federico Fashion Style ho concepito mia figlia con l’inseminazione artificiale (Di martedì 7 luglio 2020) Federico Fashion Style da 12 anni è fidanzato con Letizia e nel 2017 è nata la loro bambina, Sophie Maelle. Per Federico l’arrivo della figlia è stato un momento di gioia inseguito e cercato, reso più difficile dalla sua malattia. In una intervista al settimanale “Chi,” l’hairstylist ha raccontato molto della sua vita privata, cominciando dal rapporto con la sua Letizia: «Mi ha sempre supportato. Non era parrucchiera, ma lo è diventata anche per vederci. E avere quella che oggi è la nostra bambina era il mio grande desiderio: io voglio che tutti i sacrifici che sto facendo oggi possano rendere felice mia figlia domani. Ho sofferto molto per averla, sa?». Federico Fashion Style non nasconde i dettagli di quella sofferenza, spiegando di aver fatto ricorso all’inseminazione artificiale a causa della ... Leggi su people24.myblog

