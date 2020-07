Esplosione in una fabbrica a Teheran: sabotaggio internazionale? (Di martedì 7 luglio 2020) Esplosione in una fabbrica di Teheran. Si sospetta un’operazione di sabotaggio internazionale. Teheran (IRAN) – Nuova Esplosione in una fabbrica a Teheran. Secondo quanto riportato dai media locali, il boato è avvenuto poche ore prima dell’alba con le autorità locali che hanno parlato di “un errore umano nel riempire le bombole di ossigeno“. Una ricostruzione confermata dal governatore locale anche se, come scrive La Repubblica, alcuni dubbi restano visto che si tratta della quarta Esplosione in meno di un mese. Si ipotizza un’operazione di sabotaggio internazionale con Israele come primo sospettato. Le precedenti esplosioni Non è la prima volta che un’Esplosione coinvolge una fabbrica in Iran. La precedente è successa in una centrale di Natanz. Anche in questo caso in un primo momento si è parlato ... Leggi su newsmondo

