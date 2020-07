Diasorin lancia test Simplexa per influenza A e B (Di martedì 7 luglio 2020) (Teleborsa) – Diasorin ha annunciato di aver lanciato il test Simplexa Flu A/B & RSV Direct Gen II con marcatura CE, progettato per la piattaforma LIAISON® MDX. Il test molecolare è in grado di identificare i ceppi influenzali di tipo A e B ed il virus respiratorio sinciziale (RSV) in modo diretto, senza cioè l’estrazione degli acidi nucleici, rendendo più immediata la diagnosi corretta, fattore fondamentale nell’attuale situazione. La prossima stagione influenzale sarà infatti resa potenzialmente più complessa dalla circolazione di SARSCoV-2 nella popolazione, in quanto le infezioni virali causate dal virus A e B dell’influenza, da RSV e da SARS-CoV-2 hanno manifestazioni cliniche simili, ma trattamenti differenti. Tutto ciò rende fondamentale la distinzione tra i diversi virus. Ad oggi, sono state validate con ... Leggi su quifinanza

InvestingItalia : Diasorin lancia nuovo un test e scatta in testa al Ftse Mib - - Milli19751 : RT @ANSA_Salute: Annunciato il lancio del nuovo test Liaison #SARSCoV2 IgM di #Diasorin, marcato CE e reso disponibile negli #StatiUniti at… - MarinaCurilov : RT @ANSA_Salute: Annunciato il lancio del nuovo test Liaison #SARSCoV2 IgM di #Diasorin, marcato CE e reso disponibile negli #StatiUniti at… - BrunoCentrelli : RT @ANSA_Salute: Annunciato il lancio del nuovo test Liaison #SARSCoV2 IgM di #Diasorin, marcato CE e reso disponibile negli #StatiUniti at… - PLeggera : RT @ANSA_Salute: Annunciato il lancio del nuovo test Liaison #SARSCoV2 IgM di #Diasorin, marcato CE e reso disponibile negli #StatiUniti at… -