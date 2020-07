Conte annuncia in diretta il Decreto Semplificazioni (Di martedì 7 luglio 2020) Nella conferenza stampa di oggi, il presidente Conte parla dell’approvazione del Decreto Semplificazioni. L’ha annunciato alla stampa Il presidente del Consiglio Conte, nella conferenza stampa di oggi con i giornalisti, per spiegare le principali misure Contenute nel Decreto Semplificazioni. Il Decreto legge è stato approvato in Consiglio dei ministri “salvo intese” dopo una discussione notturna lunga più di quattro ore. Per Conte il Decreto “è il trampolino di lancio di cui l’Italia ha bisogno in questo momento“. Piena la soddisfazione del premier quando annuncia che sono state approvate 130 opere strategiche. “Nella settimana di confronto a Villa Pamphili con le parti sociali è stato corale l’appello a ridurre la burocrazia e far correre il Paese. Noi siamo sempre convinti di questa priorità e ... Leggi su zon

