Brescia, Diego Lopez: «Torino di qualità, bisogna stare attenti» (Di martedì 7 luglio 2020) Diego Lopez ha analizzato la sfida di Serie A contro il Torino: le dichiarazioni dell’allenatore del Brescia Diego Lopez, allenatore del Brescia, ha commentato in conferenza stampa la partita di domani contro il Torino. Torino – «Sappiamo che il Torino è una squadra con molta qualità, bisogna stare attenti. All’andata loro erano in difficoltà, ma hanno fatto un’ottima partita. Non bisogna fidarsi e avere la mentalità giusta, solo così si può far bene. La vittoria con l’Hellas Verona è stata fondamentale per continuare a lavorare. Sappiamo che ancora non abbiamo fatto niente». TATTICA – «Noi dobbiamo affrontare ogni partita come se fosse l’ultima. Dobbiamo affrontare le gare sapendo che giocheremo ogni tre giorni. Abbiamo speso tanto, ma abbiamo giocatori che possono fare la ... Leggi su calcionews24

