Bimbo in mare salvato dal labrador, non dimentichiamoci le regole di sicurezza (Di martedì 7 luglio 2020) Quella che viene dalla provincia di Viterbo è una storia a lieto fine. Un bambino di 6 anni ha rischiato di annegare mentre faceva il bagno a Riva dei Tarquini. Il suo canotto si è allontanato per il vento e si è ribaltato. Il bimbo, che non sa nuotare, si è trovato in difficoltà. Panna, un labrador dell’Unità Cinofila SICS, si è buttato in acqua e lo ha salvato portandolo a riva. Leggi su vanityfair

