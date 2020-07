Barcellona, Bartomeu: “Lautaro? Parliamone a fine stagione. Messi resterà qui” (Di martedì 7 luglio 2020) “Se abbiamo rinunciato a Lautaro Martinez? È meglio parlare del mercato quando finisce la stagione. In questo momento siamo concentrati per terminare bene la Liga e la Champions League“. Così Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcellona, ha commentato a “El Món a RAC 1” la possibile trattativa per l’attaccante dell’Inter, nonostante la clausola rescissoria sia scaduta in questi giorni. Il numero uno del Barça ha parlato anche del ritorno di Neymar, definito “poco probabile, perché la situazione di tutti i club europei è molto difficile“. Per quanto riguarda Lionel Messi invece, Bartomeu si è espresso chiaramente: “Ha un contratto fino al 2021 e abbiamo l’impegno di rinnovarlo. È il miglior calciatore della storia e vogliamo tenerlo qui, per questo ho parlato con lui ... Leggi su sportface

