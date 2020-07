A Vitulano al via la rete di WiFi4EU: ottenuto il finanziamento (Di martedì 7 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiVitulano (Bn) – Riceviamo e pubblichiamo la nota del sindaco di Vitulano, Raffaele Scarinzi, sull’iniziativa WiFi4EU. Di seguito il testo L’Amministrazione comunale targata Scarinzi è riuscita ad ottenere il finanziamento del valore di 15mila euro grazie alla partecipazione all’iniziativa WiFi4EU, che ha lo scopo di fornire la connettività Wi-Fi pubblica gratuita in tutta Europa. E’ di oggi la comunicazione che la candidatura a nome del Comune di Vitulano è stata selezionata per ricevere il finanziamento nell’ambito del Call4 come previsto nella decisione della Commissione pubblicata sul sito web dell’INEA. WiFi4EU rappresenta è un vero e proprio servizio di pubblica utilità ormai indispensabile in un paese moderno e costituisce un importante strumento per abbattere il ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Vitulano via Al via la rete WiFi4EU: ammessa la candidatura del Comune di Vitulano NTR24 Pantera tra Irpinia e Sannio, test Dna sui resti: «Forse è un cane»

Il misterioso animale che dal mese di aprile fino a tutto maggio è stato avvistato nei centri dell'hinterland e alla periferia della stessa città di Benevento non è una pantera. Lo ha stabilito un acc ...

Manutenzione del verde, al lavoro il Servizio Forestazione della Rocca

Il Servizio Forestazione della Provincia di Benevento sta effettuando in questi giorni numerosi interventi di manutenzione del verde e sfalcio della vegetazione invadente sia lungo alcune arterie stra ...

Il misterioso animale che dal mese di aprile fino a tutto maggio è stato avvistato nei centri dell'hinterland e alla periferia della stessa città di Benevento non è una pantera. Lo ha stabilito un acc ...Il Servizio Forestazione della Provincia di Benevento sta effettuando in questi giorni numerosi interventi di manutenzione del verde e sfalcio della vegetazione invadente sia lungo alcune arterie stra ...