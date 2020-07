Udinese, Lasagna: «Infortunio di Mandragora una forte botta» (Di lunedì 6 luglio 2020) Kevin Lasagna ha fatto il punto della situazione in casa bianconera: le dichiarazioni dell’attaccante dell’Udinese Kevin Lasagna, attaccante dell’Udinese, ha parlato ai microfoni del canale ufficiale del club bianconero. GENOA – «Bisogna voltare pagina perché abbiamo avuto tutta la notte per pensarci. Fa male ovviamente pareggiare una partita così, però adesso dobbiamo pensare solo a Ferrara perché sappiamo che sarà un altro match point molto importante per noi». STATO DI FORMA – «Durante il periodo del lockdown ho continuato a lavorare tanto perché c’era la speranza di ritornare in campo e sapevo che non potevamo pretendere di stare fermi due mesi per poi fare 20 giorni di allenamento e ritornare agli ottimi livelli. Quindi anche durante i tre mesi fermi ho continuato ad allenarmi. Molto ... Leggi su calcionews24

