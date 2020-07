Si tuffa in mare e scompare: 18enne ritrovato morto (Di lunedì 6 luglio 2020) E’ stato ritrovato nel pomeriggio di oggi il corpo senza vita del 18enne originario del Ghana, scomparso ieri dopo essersi tuffato dal pontile di Forte dei Marmi (Lucca) dove era arrivato da Parma insieme ad una comitiva di amici. Il cadavere è stato rinvenuto dai sommozzatori nei pressi del pontile. Alle ricerche, allertate dagli amici del 18enne, hanno preso parte bagnini, capitaneria di porto, vigili del fuoco, carabinieri, polizia e guardia di finanza, anche con l’impiego degli elicotteri. Dopo essere stato recuperato da una motovedetta è stato trasportato al porto di Viareggio per essere trasferito all’obitorio dell’ospedale di Lucca, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, per l’eventuale autopsia.L'articolo Si tuffa in mare e scompare: 18enne ritrovato morto Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

