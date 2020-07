Seagate Maxtor M3, hard disk esterno da 4 TB, su Amazon con sconto del 36% (Di lunedì 6 luglio 2020) Poter contare su un hard disk esterno capiente ma compatto, è fondamentale per poter lavorare ed essere produttivi anche in mobilità, in un contesto in cui siamo sempre più pieni di foto, video, giochi, documenti e altri dati digitali. Oggi su Amazon ad esempio c’è in offerta il Seagate Maxtor M3, un hard disk esterno portatile con interfaccia USB 3.1, proposto a 87,90 euro anziché 137,25 euro nel taglio da 4 TB, con un risparmio di 49,35 euro, grazie a uno sconto del 36%. Il dispositivo misura 82 x 118.2 x 19.85 mm, con un peso di 236 grammi ed è quindi compatto e leggero, caratterizzato da case elegante e robusto in policarbonato con una finitura opaca che, a seconda del riflesso, mima una superficie tridimensionale. Resistente a urti e graffi non è però a prova di caduta. Se volete stare ... Leggi su ilfattoquotidiano

