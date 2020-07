Patate schiacciate: La ricetta veloce e semplice che conquisterà tutti! (Di lunedì 6 luglio 2020) Uno dei vostri contorni preferiti sono le Patate? Ecco una ricetta che non avete mai provato, per cucinare delle ottime Patate schiacciate, perfette da servire con la carne. Ingredienti per fare le Patate schiacciate Per cucinare le Patate schiacciate, avrete bisogno di: 800 grammi di Patate novelle ( di medie dimensioni) Per condire le Patate, vi serviranno: 80 ml di olio di oliva 15 grammi di paprica dolce 15 grammi di formaggio grattugiato (opzionale) 1 spicchio di aglio Un pezzetto di pane raffermo (vi servirà solo la crosta) Qualche rametto di maggiorana fresca Q.b. di sale fino da cucina Q.b. di pepe nero. Le dosi indicate sono per 4 persone. Pulire e cuocere le Patate Prendere le Patate, lavarle sotto l’acqua corrente sfregandole con una spazzolina per eliminare tutta la terra o lo sporco presente. Adagiare le Patate, complete ancora della buccia, all’interno ... Leggi su pianetadonne.blog

PatateLapetite : RT @_notsurrender: @Ollipozia I tedeschi col cibo hanno un brutto rapporto. Una mi preparò patate bollite schiacciate col ketchup. E volev… - _notsurrender : @Ollipozia I tedeschi col cibo hanno un brutto rapporto. Una mi preparò patate bollite schiacciate col ketchup. E… - nnorthstardust : hamburger patate e melanzane; stesso procedimento di ceci ma le melanzane vanno un pochino schiacciate e rammollite… - Rosario26272013 : @markorusso69 Insalata di patate schiacciate con cipolla di tropea,filetto di Salmone alle erbette,cotto con olio d… - PatateLapetite : RT @egyzia: @Bukaniere È brisée light, senza burro (l’ho fatta io), con zucchine, patate (schiacciate), un uovo e un cucchiaio di ricotta.… -

Ultime Notizie dalla rete : Patate schiacciate Patate schiacciate: La ricetta veloce e semplice che conquisterà tutti! NonSoloRiciclo Torta di alici e patate

: la ricetta di oggi è semplice ed economica, facile da preparare e gustosa. Ho usato il mio amato pesce azzurro, le alici, ma potete utilizzare anche le sarde (in questo articolo trovate spiegata pas ...

Riso spinaci e patate, semplice e veloce

Per preparare il riso spinaci e patate iniziamo con la preparazione delle patate: sbucciate le patate e poi lavatele e tagliatele a pezzetti piccoli. A questo punto prendete un tegame e mettete un fil ...

: la ricetta di oggi è semplice ed economica, facile da preparare e gustosa. Ho usato il mio amato pesce azzurro, le alici, ma potete utilizzare anche le sarde (in questo articolo trovate spiegata pas ...Per preparare il riso spinaci e patate iniziamo con la preparazione delle patate: sbucciate le patate e poi lavatele e tagliatele a pezzetti piccoli. A questo punto prendete un tegame e mettete un fil ...