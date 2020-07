“Non hanno dubbi”. Simona Ventura, nei corridoi Rai non si parla d’altro (Di lunedì 6 luglio 2020) Non si ferma. Non lascia anzi, raddoppia. Simona Ventura è pronta a tornare in Tv. Dopo mesi difficili Simona Ventura era tornata a farsi vedere come mai prima aveva fatto, sfoggiando un bikini senza paura di subire l’attacco degli haters. Un gesto coraggioso, che non molte donne dello spettacolo sono disposte a fare, applaudito a più riprese. Simona Ventura a 55 anni dimostra insomma di aver fatto pace con una parte del mondo dello spettacolo e con le chiacchiere e gli insulti. Il tempo passa, è vero, ma non è detto che la bellezza sfiorisca. Di sicuro non lo fa il talento visto che Simona Ventura tornerà in onda su Rai 2 nel prossimo autunno. Dopo la chiusura del programma della domenica mattina La Settimana Ventura, Super Simo non si allontanerà dalla seconda rete Rai ma si prepara a tornare con una nuova trasmissione. Al momento non si ... Leggi su caffeinamagazine

