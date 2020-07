No, Giorgio Napolitano non prende 880 mila euro di pensione all’anno (Di lunedì 6 luglio 2020) Aiutaci a migliorare Facta!Partecipa al nostro breve sondaggio (servono 5 minuti), del tutto anonimo.Potremo conoscere meglio il nostro pubblico, migliorare quello che facciamo e come lo facciamo.CLICCA QUI PER INIZIARE Il 30 marzo su Facebook è stata pubblicata un’immagine che mostra una foto del volto dell’ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano accompagnata da un testo. Si legge: «a me 880 euro l’anno, mentre a voi…». Questa notizia è falsa e circola in rete da almeno tre anni. Su Pagella Politica ce ne eravamo occupati già a giugno 2019. Immagine pubblicata su Facebook il 30 marzo 2020 – Notizia falsa Il Fato Quotidiano – sito che nelle proprie informazioni specifica di essere satirico e di pubblicare alcuni contenuti non corrispondenti alla veridicità dei fatti – il 24 ... Leggi su facta.news

TeresaBellanova : Buon compleanno al Presidente emerito Giorgio #Napolitano per i suoi 95 anni. Un Presidente della Repubblica che co… - chedisagio : Auguri per Il suo compleanno, Presidente Giorgio Napolitano. E ancora grazie per il servizio, ineccepibile, che ha… - Ettore_Rosato : Auguri a Giorgio #Napolitano che oggi compie 95 anni. Presidente Emerito della Repubblica, un uomo che ha rappresen… - Red75271347 : Svelare: gli intrighi,di Giorgio Napolitano. - remo80689134 : RT @adrianocasotto: Giorgio Napolitano rischia di passare alla storia come il maiale 2 almeno, le trattative a cui il suo nome è associato;… -