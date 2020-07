Musa Juwara: dal Gambia su un barcone, al gol di San Siro (Di lunedì 6 luglio 2020) Non ci sono due cose che sembrino più lontane: gli sbarchi dei migranti dall’Africa e la ricca Serie A del calcio italiano. Invece è proprio da uno all’altra che è arrivato Musa Juwara, diciottenne del Gambia, che domenica pomeriggio ha segnato il gol con cui il Bologna ha battuto l’Inter a San Siro. Leggi su vanityfair

angelomangiante : Musa #Juwara, 19 anni, ha fatto un viaggio lunghissimo dall'Africa per arrivare quattro anni fa in Italia con un go… - Davide : Mi piace pensare che una parte – anche piccola – degli imbecilli che «affonderebbero» i barconi oggi abbia pagato p… - ilpost : Nel 2016, quando aveva 14 anni, partì da solo dal Gambia, attraversò il Mediterraneo con un barcone e arrivò in Ita… - daniele_panzeri : RT @angelomangiante: Musa #Juwara, 19 anni, ha fatto un viaggio lunghissimo dall'Africa per arrivare quattro anni fa in Italia con un gommo… - MassiAny : RT @BaobabExp: #MusaJuwara è del #Gambia. È approdato in #Sicilia 4 anni fa: 15 anni, senza genitori, uno tra i 25mila minori non accompagn… -