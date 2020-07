Matteo Salvini contestato dal figlio di Selvaggia Lucarelli: «Ho espresso il mio parere. Mi hanno trattato da criminale!» (Di lunedì 6 luglio 2020) Continuano le contestazioni ai comizi di Matteo Salvini. Ieri, domenica 5 luglio 2020, il leader della Lega ha improvvisato un discorso al gazebo del partito organizzato davanti ad un centro commerciale di Milano. Una volta finita la “chiacchierata” si è dedicato un po’ al suo pubblico regalando selfie e pareri, ma tra questi qualcuno ha alzato la voce e ha criticato ampiamente Salvini. Il contestatore è un ragazzo di 15 anni che è stato fermato ed identificato dalla polizia. Si tratta del figlio di Selvaggia Lucarelli, anche lei presente al comizio. >> Ultimi sondaggi politici, Swg: le percentuali dei partiti al 2 luglio 2020 Matteo Salvini contestato a Milano Selvaggia Lucarelli e suo figlio hanno assistito al comizio quasi per caso, ma nessuno dei due ha deciso di stare zitto. La giornalista durante il discorso ha preso la parola per ... Leggi su urbanpost

