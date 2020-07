Marotta: «Conte è molto arrabbiato. Lautaro? Ritrovi la serenità» (Di lunedì 6 luglio 2020) Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta dei nerazzurri contro il Bologna Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport l’indomani della sconfitta dei nerazzurri contro il Bologna. Queste le sue parole. BOLOGNA – «C’è grande amarezza e delusione alla luce di quella che è stata un’ottima gara. Purtroppo oggi c’è una grandissima delusione. Ci siamo riuniti con Conte per fare una disamina del momento, ma soprattutto per esprimere la nostra amarezza, il nostro sconforto, il disappunto per una vittoria che poteva essere alla portata» Conte – «Conte da oggi ha iniziato a pensare a giovedì. È molto arrabbiato, la critica di Conte serve anche per capire il personaggio e l’uomo ... Leggi su calcionews24

