L'esultanza di Di Maio sul caso Marò non fa onore all'Italia (Di lunedì 6 luglio 2020) Desta grande sospetto l’esultanza del Ministro Di Maio dinanzi ad una sentenza equilibratissima della Corte Europea – quella sui Marò - che ha semplicemente stabilito il foro della giurisdizione in Italia, ma che porterà in ogni caso ad un processo penale, stavolta nel nostro paese, e ad un risarcimento dei danni dell’Italia contro l’India.Finalmente, se si è trattato di un “tiro a segno” su indifesi pescatori, i responsabili saranno giudicati attraverso un regolare processo e si potrà accertare se i due Marò sono colpevoli di omicidio volontario oppure, come auspichiamo tutti, i giudici confermeranno la versione del grave incidente nato da un equivoco (una barca di pescatori scambiata per una imbarcazione di pirati).Certo non fa onore all’Italia questa esultanza, perché il messaggio che passa è ... Leggi su huffingtonpost

Ultime Notizie dalla rete : esultanza Maio L'esultanza di Di Maio sul caso Marò non fa onore all'Italia L'HuffPost L'esultanza di Di Maio sul caso Marò non fa onore all'Italia

Desta grande sospetto l’esultanza del Ministro Di Maio dinanzi ad una sentenza equilibratissima della Corte Europea – quella sui marò - che ha semplicemente stabilito il foro della giurisdizione in It ...

Desta grande sospetto l’esultanza del Ministro Di Maio dinanzi ad una sentenza equilibratissima della Corte Europea – quella sui marò - che ha semplicemente stabilito il foro della giurisdizione in It ...