Le «semplificazioni» arrivano di notte (Di lunedì 6 luglio 2020) Prima dell’inizio del consiglio dei ministri ieri sera alle 21,30, proseguito fino a tarda notte, il «decreto semplificazioni» è stato «limato» per tutta la giornata. Secondo il capogruppo del Pd alla Camera Graziano Delrio sarebbe stato approvato con la formula «salvo intese»: «Immagino sarà così come per tutti i provvedimenti un po’ complessi» ha detto. «Salvo intese»: la formula permette ai governi di continuare a modificare i provvedimenti sui quali le forze di maggioranza non hanno ancora raggiunto un’intesa anche … Continua L'articolo Le «semplificazioni» arrivano di notte proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

italiaserait : Decreto Luglio e Semplificazioni 2020: quanto arrivano, cosa contengono, proroga CIG, aiuti, Comuni Regioni, taglio… -

Ultime Notizie dalla rete : semplificazioni arrivano Le «semplificazioni» arrivano di notte Il Manifesto Dl semplificazione: IV, 'ottimo risultato su opere e procedura Italia Shock'

Roma, 6 lug. (Adnkronos) - “Le prime 50 opere infrastrutturali commissariate arriveranno al consiglio dei ministri già questa sera. Grazie alla perseveranza di Italia Viva siamo arrivati a questo prim ...

Dl semplificazioni, Paita (Iv): ottimo risultato su opere e procedura Italia Shock

Roma, 6 lug. (askanews) - "Le prime 50 opere infrastrutturali commissariate arriveranno al consiglio dei ministri gi questa sera. Grazie alla perseveranza di Italia Viva siamo arrivati a questo primo ...

Roma, 6 lug. (Adnkronos) - “Le prime 50 opere infrastrutturali commissariate arriveranno al consiglio dei ministri già questa sera. Grazie alla perseveranza di Italia Viva siamo arrivati a questo prim ...Roma, 6 lug. (askanews) - "Le prime 50 opere infrastrutturali commissariate arriveranno al consiglio dei ministri gi questa sera. Grazie alla perseveranza di Italia Viva siamo arrivati a questo primo ...