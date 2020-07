Lazio, Inzaghi: "Scudetto? Pensiamo a noi. Il Lecce gioca bene a calcio" (Di lunedì 6 luglio 2020) La pesante sconfitta rimediata contro il Milan rischia di compromettere in via definitiva la corsa allo Scudetto della Lazio. Saranno decisive le ultime otto partite della stagione per determinare un'eventuale rimonta dei biancocelesti sulla Juventus, attualmente in vantaggio di sette punti. Il tecnico Simone Inzaghi non intende mollare la presa sulla Vecchia Signora, ma avverte i suoi in vista della sfida contro il Lecce, in programma martedì 7 luglio (ore 19.30) allo stadio Via del Mare: "Il... Leggi su 90min

Gazzetta_it : #Lazio #Inzaghi perde anche #Correa: “Per Lecce farò la formazione con il dottore” - Eurosport_IT : COLPACCIO MILAN ALL'OLIMPICO ???? I rossoneri complicano il sogno scudetto della Lazio: ottima prestazione e sonoro… - OfficialSSLazio : #Inzaghi ??? 'Sono orgoglioso di poter diventare l'allenatore più presente nella storia della Lazio, il merito è dei… - Solo_La_Lazio : ??? #Liverani ha parlato alla vigilia di #LecceLazio ??? 'Abbiamo le carte in regola per mettere in difficoltà la… - StefaniaStefyss : RT @tuttosport: #Lazio, #Inzaghi: 'Testa solo al Lecce, non pensiamo alle avversarie' ?? ?? -