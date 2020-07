Governo: in Cdm dl semplificazioni, Pnr e Rendiconto Stato (Di lunedì 6 luglio 2020) Roma, 6 lug. (Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri, convocato questa sera alle 21.30 a Palazzo Chigi, esaminerà il seguente ordine del giorno: Decreto-legge contenente misure urgenti per la semplificazione del ‘Sistema Italia’ (Presidenza – Pubblica amministrazione); Disegno di legge sul Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 2019 (Economia e finanze); Disegno di legge su Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2020 (Economia e finanze); Decreto legislativo di Attuazione della direttiva (Ue) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale – esame definitivo (Affari europei – Giustizia); E ancora: Decreto legislativo di attuazione dell’articolo 7 ... Leggi su meteoweb.eu

Roma, 6 lug. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri, convocato questa sera alle 21.30 a Palazzo Chigi, esaminerà il seguente ordine del giorno: Decreto-legge contenente misure urgenti per la semplifi ...

Meno tasse ai ceti medi e nessun condono: Gualtieri, “Non c’è tempo da perdere”

ROMA – Il governo ha preparato il Piano nazionale di riforma destinato ad essere sostenuto dal Recovery Fund e che approderà lunedì o martedì in cdm. Il governo è intervenuto in questi mesi per “contr ...

ROMA – Il governo ha preparato il Piano nazionale di riforma destinato ad essere sostenuto dal Recovery Fund e che approderà lunedì o martedì in cdm. Il governo è intervenuto in questi mesi per "contr ...