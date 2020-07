Formula 1, Nico Rosberg e Ralf Schumacher durissimi nei confronti di Vettel: “errori da principiante” (Di lunedì 6 luglio 2020) Due facce della stessa medaglia: da un lato la felicità di Leclerc per il secondo posto ottenuto nel GP d’Austria, dall’altra la delusione di Vettel per l’ennesima deludente prestazione della sua avventura in Ferrari. Charles Coates/Getty ImagesL’errore commesso dal tedesco nel finale di gara non è passato inosservato agli occhi di alcuni suoi illustri ex colleghi, tra cui Nico Rosberg e Ralf Schumacher, che non hanno lesinato critiche al quattro volte campione del mondo. Dure le parole dell’ex Mercedes a RTL: “è stato un evidente errore di valutazione e ormai ne commette continuamente. Leclerc è riuscito a portare la Ferrari al secondo posto, Vettel invece non va oltre il sesto o settimo posto come obiettivo possibile”. Ancora più pesanti le dichiarazioni di Ralf Schumacher: “è qualcosa ... Leggi su sportfair

"È qualcosa che dovrebbe succedere ad un giovane pilota, non ad un quattro volte campione del mondo". Così Ralf Schumacher ha commentato l'errore di Sebastian Vettel, andato in testacoda in occasione ...

