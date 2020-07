Ennio Morricone si è scritto un necrologio (Di lunedì 6 luglio 2020) Questa volta non note ma parole. Il compositore Ennio Morricone, scomparso a 91 anni, ha voluto scrivere di proprio pugno il suo necrologio. Il testo che ha affidato all’amico di famiglia e suo avvocato Giorgio Assumma verrà pubblicato domani su tutti i quotidiani e riserva una dedica importante alla moglie: «A lei rinnovo l’amore straordinario che ci ha tenuto insieme e che mi dispiace abbandonare. A Lei il più doloroso addio». Questo il testo completo del necrologio: «Io, Ennio Morricone sono morto. Lo annuncio così a tutti gli amici che mi sono stati sempre vicino e anche a quelli un po’ lontani che saluto con grande affetto. Impossibile nominarli tutti. Ma un ricordo particolare è per Peppuccio e Roberta , amici fraterni molto presenti in questi ultimi anni della nostra vita. C’è una sola ragione che mi ... Leggi su linkiesta

