Ennio Morricone e il necrologio di suo pugno: "A mia moglie Maria il più doloroso addio" - (Di lunedì 6 luglio 2020) Francesca Galici Ennio Morricone si è voluto scrivere da solo il necrologio, nel quale ha salutato i suoi amici ma soprattutto sua moglie Maria, spiegando anche i motivi del desiderio di volere i funerali in forma privata Unico e geniale, fino alla fine. Ennio Morricone non smette di stupire e a poche ore dalla sua morte, il suo amico e legale Giorgio Assumma rivela che il Maestro si era scritto da sé un necrologio, che verrà pubblicato sui quotidiani di domani. Il compositore premio Oscar si è spento nella notte a 91 anni in una clinica romana, dove da tempo era ricoverato per una caduta. I funerali, come da volontà della famiglia, saranno in forma privata, "nel rispetto del sentimento di umiltà che ha sempre ispirato gli atti della sua esistenza". Il necrologio è composto, semplice ma struggente, com'è stata la sua ... Leggi su ilgiornale

ilpost : È morto Ennio Morricone: è stato uno dei più grandi compositori di colonne sonore di film del Novecento, aveva 91 a… - mubi : Ennio Morricone (1928 — 2020) - LostInFilm : Ennio Morricone. - RinoCascio : RT @TgrSicilia: L'addio ad Ennio Morricone - TGR Sicilia - giacomiiin : RT @LostInFilm: Ennio Morricone (1928-2020) ?? -