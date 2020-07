È morto Ennio Morricone, ci lascia il compositore delle più belle colonne sonore (Di lunedì 6 luglio 2020) È morto Ennio Morricone. Nella notte tra il 5 e il 6 luglio è venuto a mancare il grande compositore delle più belle colonne sonore per il mondo del cinema. Si è spento in una clinica della città di Roma dove si trovava dopo una caduta gli aveva causato la rottura del femore. Musicista e compositore, Ennio Morricone è l'autore delle colonne sonore più belle del cinema italiano ed internazionale. Aveva 93 anni; nella sua carriera ha vinto due premi Oscar per le sue opere musicali che gli sono stati consegnati rispettivamente nel 2007 e nel 2016. Il sodalizio artistico con Sergio Leone gli ha consentito di raggiungere il grande pubblico, attraverso la composizione delle colonne sonore per i film western più apprezzati dalla critica. Nel corso della sua carriera ha collaborato anche con, tra gli altri, Bertolucci e Carpenter ... Leggi su optimagazine

