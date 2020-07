Doc-Nelle tue mani: Luca Argentero torna sul set (Di lunedì 6 luglio 2020) Luca Argentero e tutto il cast di “Doc-Nelle tue mani” è tornato sul set del medical-drama che auspicabilmente andrà in onda su Raiuno in autunno “Ebbene sì… siamo tornati sul set e presto ritorneremo”. Così Luca Argentero, tramite Instagram, mette a parte i suoi follower della ripresa della lavorazione di “Doc-Nelle tue mani”, il medical-drama tutto italiano di Raiuno che la scorsa primavera (in pieno lockdown) ha fatto registrare il record di ascolti. Proprio il Coronavirus ha impedito a Luca Argentero e i suoi colleghi di ultimare la lavorazione di quattro puntate: per questo, la messa in onda della fiction è stata spezzata; quattro puntate sono andate in onda fino al 16 Aprile scorso, le restanti saranno programmate con ogni probabilità per l’autunno 2020. Ma dove eravamo rimasti? Andrea ... Leggi su zon

