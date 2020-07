Così Trump può sovvertire i pronostici (Di lunedì 6 luglio 2020) Non sempre i sondaggi forniscono uno spaccato esatto del contesto elettorale analizzato. Anzi: molto spesso le urne ribaltano ogni pronostico, decretando vincitore della contesa politica proprio il candidato da tutti dato per sconfitto. Un esempio? Basta riprendere le presidenziali americane andate in scena nel novembre 2016 negli Stati Uniti. Hillary Clinton avrebbe dovuto sovrastare Donald … Così Trump può sovvertire i pronostici InsideOver. Leggi su it.insideover

fabiochiusi : 'Nazismo di estrema sinistra' (Salvini); 'totalitarismo globalista' (Fontana). La Lega sembra per l'ennesima volta… - dll855 : @AdryWebber Questi due scarti della razza umana stanno, anche loro, aiutando Trump ad essere rieletto! ?? Continuate così mi raccomando! ?? - itapacifici : @LilithLaSvamp @paolafadi @armando70548376 @andrea41183532 @DSantanche No, è solo perchè c'è Trump. Con i morti ner… - sseasoul : Bimbi ma perché le figliole che votano trump so sempre bionde pallide con la treccia e una bandana in capo, sembran… - TorciaPolitica : Negli #USA, l'ex presidente Bush e molti repubblicani come Romney stanno raccogliendo finanziamenti per la campagna… -

