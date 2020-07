Coronavirus, De Luca è una furia: “Di questo passo non arriviamo a Settembre” (Di lunedì 6 luglio 2020) Vincenzo De Luca è una furia Il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha criticato... L'articolo Coronavirus, De Luca è una furia: “Di questo passo non arriviamo a Settembre” proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

antonioxmalvol1 : Campania, coronavirus: impennata dei positivi, 27 nuovi casi. De Luca: 'Rilassamento generale, così… - StefaniaTina : Coronavirus, 27 casi in Campania. De Luca: “Viaggi incontrollati, così non si arriva a settembre” - rosatoeu : Campania, coronavirus: impennata dei positivi, 27 nuovi casi. De Luca: 'Rilassamento generale, così non arriviamo a… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - De Luca: 'Ingressi in Italia del tutto incontrollati, in queste condizioni non arriveremo neanche a sette… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - De Luca: 'Ingressi in Italia del tutto incontrollati, in queste condizioni non arriveremo neanche a sette… -