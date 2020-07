Come Salvini e la Lega fingono di non aver messo alla gogna Leon Pappalardo (Di lunedì 6 luglio 2020) “Io non l’avrei identificato, chiedete al ministro dell’Interno. Non so se è in atto una repressione della libertà di pensiero e di parola da parte dell’attuale ministro dell’Interno. Chiedete a lei, visto che non può più essere colpa di Salvini, fortunatamente”: il leader della Lega Matteo Salvini ha risposto così a una domanda su Leon Pappalardo, figlio quindicenne della giornalista Selvaggia Lucarelli, ieri identificato dalla polizia dopo averlo contestato ad un gazebo della Lega a Milano. Come Salvini e la Lega fingono di non aver messo alla gogna Leon Pappalardo “Io non avevo riconosciuto né lui né lei. Se la mamma ritiene di sfruttare un bimbo di 15 anni per battaglia politica io non commento, da giornalista rispetto la carta di Treviso e quindi la tutela dei minorenni” ha sostenuto ... Leggi su nextquotidiano

davidealgebris : Ma come si permette Salvini di tenere ostaggi 180 disperati sulla Ocean Viking? Razzista e disumano.. A scusate si… - riccardomagi : Fammi capire Nicola, il governo - come Salvini e nessuno prima di lui - non assegna il porto a una nave che ha sal… - ciropellegrino : #Salvini, ex vicepremier e ministro dell'Interno usa tutto il suo potere social per aggredire mediaticamente un 15e… - b090706 : RT @riccardomagi: Fammi capire Nicola, il governo - come Salvini e nessuno prima di lui - non assegna il porto a una nave che ha salvato18… - ManzariTeresa : @dellorco85 Salvini è un uomo sporco.. È i suoi fans sono come lui -