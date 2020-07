Zero contagi, zero decessi. Puglia: 4536 positivi a test corona virus, nessun incremento rispetto a ieri Dati diffusi dalla Regione (Di domenica 5 luglio 2020) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi domenica 5 luglio 2020 in Puglia, sono stati registrati 1.637 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e NON sono stati registrati casi positivi. NON sono stati registrati decessi. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 188.242 test. Sono 3.881 i pazienti guariti. 110 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.536 così divisi: 1.494 nella provincia di Bari 381 nella Provincia di Bat 660 nella Provincia di Brindisi; 1.169 nella Provincia di Foggia; 522 nella Provincia di Lecce; 281 nella Provincia di Taranto; 29 attribuiti a residenti fuori regione. Il bollettino epidemiologico ... Leggi su noinotizie

Dario Allevi: «Dopo più di 120 giorni consecutivi in cui ho utilizzato questa #piazzavirtuale per comunicare quotidianamente sull’andamento dell’epidemia in città, ho pensato di sospendere la pubblica ...

Nuovi focolai di coronavirus, allerta in 7 regioni

Dal Veneto alla Toscana, dall’Emilia Romagna al Lazio, passando per Piemonte e Friuli Venezia Giulia, i nuovi contagi che spaventano il Paese. Il virologo Fabrizio Pregliasco: “Il virus, seppur in mod ...

