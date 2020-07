Zanardi: due settimane di calvario per poter sperare. Con Daniela, moglie coraggio al suo fianco (Di domenica 5 luglio 2020) Sta correndo da due settimane per vincere la partita della vita e i medici dell'ospedale senese, per mantenendolo in coma farmacologico, non nascondono la grande speranza: che al risveglio possa stupire tutti ed essere ancora e sempre lui. Intanto sono due le settimane di calvario nella terapia intensiva dell'ospedale di Siena, dove lotta con la forza del suo fisico da atleta Leggi su firenzepost

