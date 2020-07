Napoli-Roma 2-1, decide una prodezza di Insigne: torna in campo Zaniolo (Di lunedì 6 luglio 2020) Napoli-Roma si sfidano nel posticipo del 30° turno della Serie A. Finisce 1-2 per gli azzurri, che raggiungono i giallorossi al 5° posto Finisce 2-1 il posticipo del 30° turno della Serie A tra Napoli-Roma. Con questa vittoria gli azzurri raggiungono i giallorossi al 5° posto con 48 punti. Da segnalare per i giallorossi il rientro in campo dopo 174 giorni di Zaniolo. La partita Sono gli azzurri a rendersi più pericolosi nella prima frazione. Pau Lopez deve impegnarsi su due conclusioni ravvicinate di Fabian Ruiz e Zielinski. La Roma risponde con una conclusione di Pellegrini deviata in angolo da Manolas. Intorno alla mezz’ora l’occasione più importante del Napoli. Milik di testa centra la traversa, Callejon da pochi passi si divora la rete spedendo alto. Prima dell’intervallo occasione anche per gli ospiti, ma Pellegrini non riesce a ... Leggi su zon

Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 16 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - OfficialASRoma : ?? @EdDzeko è l'unico giallorosso ad aver segnato 2 doppiette contro il Napoli, entrambe arrivate al San Paolo Altr… - sscnapoli : ?? #NapoliRoma cambia l’arbitro: Rocchi sostituisce Di Bello ?? - lascincoligas : En Italia ???? así terminó el fin de semana: Juventus 4-1 Torino Sassuolo 4-2 Lecce Lazio 0-3 Milan Inter 1-2 Bologn… - RadioRadioWeb : 'Per la #Roma, la luce in fondo al tunnel sembra ancora molto lontana...' #NapoliRoma di @VdeGaet ?? -