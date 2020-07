LIVE – Sudtirol-Triestina 0-1, Playoff Serie C 2019/2020: secondo turno (DIRETTA) (Di domenica 5 luglio 2020) Tutto pronto per Sudtirol-Triestina, match delle 20:00 di domenica 5 luglio. Entra nel vivo il secondo turno della fase del girone del Playoff di Serie C 2019/2020. C’è grande attesa per questa sfida e Sportface.it vi accompagnerà nell’arco dei novanta minuti con una DIRETTA testuale a partire dal primo minuto di gioco. Sudtirol: Cucchietti, Fabbri, Vinetot, Gatto, Fink, Berardocco, Ierardi, Tait, Polak, Romero, Beccaro. Triestina: Offredi, Formiconi, Lambrughi, Brivio, Steffè, Signorini, Lodi, Giorico, Sarno, Gomez, Procaccio. AGGIORNA LA DIRETTA Sudtirol-Triestina 0-1 (80′ Brivio) 84′– ESPULSO GIORICO! Brutto intervento di Giorico su Gatto, l’arbitro estrae il secondo giallo e lo manda sotto la doccia. 82‘- Doppio cambio Sudtirol: dentro Davi e Casiraghi, fuori Ierardi e Polak. 82‘- Doppio cambio ... Leggi su sportface

