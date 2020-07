Infortunio Barella, il centrocampista in tribuna per un risentimento muscolare (Di domenica 5 luglio 2020) Infortunio Barella – Non si apre al meglio la sfida di campionato dell’Inter contro il Bologna. Il centrocampista Barella si è, infatti, accomodato in tribuna a causa di un risentimento muscolare. Non è sicuramente una bella notizia per l’allenatore Antonio Conte, che rischia di perdere il calciatore anche per le prossime partite. Gli accertamenti sono previsti già nella giornata di domani per stabilire l’entità dell’Infortunio ed i tempi di recupero. Mario Mandzukic rescinde con l’Al Duhail: può tornare in ItaliaL'articolo Infortunio Barella, il centrocampista in tribuna per un risentimento muscolare CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

CalcioWeb : Infortunio #Barella, il centrocampista in tribuna per un risentimento muscolare - - fcin1908it : UFFICIALE / Barella salta Inter-Bologna per risentimento muscolare. Domani esami - - calciomercatoit : ??#Conte ha deciso di risparmiare Nicolò #Barella, che non va neanche in panchina per #InterBologna?? - DioSchrute : Confermata l'assenza di #Barella per infortunio.