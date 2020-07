I nuovi focolai nel Lazio e l’isolamento fiduciario che non funziona (Di domenica 5 luglio 2020) Alessio D’Amato, assessore alla Sanità della Regione Lazio, in un’intervista rilasciata al Messaggero spiega che l’isolamento fiduciario non funziona e che per questo si stanno moltiplicando i focolai nel Lazio: C’è chi è preoccupato dalla vicenda dei controlli inefficaci alle frontiere. «Io sono il più preoccupato di tutti. Per il Lazio i problemi principali sono questi cittadini che tornano dal Bangladesh, per questo sta partendo una campagna di tamponi a tappeto destinati a questa comunità. I rappresentanti delle associazioni degli immigrati del Bangladesh ci hanno ringraziato. L’ultimo caso è un ragazzo di 25 anni, stava nel famoso volo via Dubai da Dacca, con cui sono arrivati già numerosi positivi». Quando era arrivato si era messo in quarantena? «No. Parliamoci chiaro: lo strumento ... Leggi su nextquotidiano

Agenzia_Ansa : #Coronavirus ancora trend in aumento dei contagi, timori su nuovi focolai Da Veneto e Toscana ordinanze su cluster… - Corriere : Nuovi contagi: ecco la mappa dei focolai di coronavirus in Italia - Agenzia_Italia : I nuovi focolai in Italia fanno paura. Speranza: 'C'è già il carcere per i trasgressori' - giuliog : RT @lucfontana: La mappa dei nuovi focolai (via @Corriere) - elisasola_ : RT @Daniele_Manca: Nuovi contagi: la mappa dei focolai di coronavirus in Italia dalla Toscana al Veneto Dal Trentino alla Sicilia: i casi i… -