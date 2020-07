FVG 5 luglio: 0 contagi, 0 decessi, 0 ricoveri terapia intensive (Di domenica 5 luglio 2020) “Ritorniamo ai tre zero: contagi, decessi e ricoveri in terapia intensiva. Abbiamo isolato l’ultimo caso tracciando e testando in poche ore quasi un centinaio di persone e, fortunatamente, sono tutte negative. I test verranno rifatti nei prossimi giorni e confidiamo si confermino le negatività”. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute e Protezione civile Riccardo Riccardi, commentando i dati odierni. Le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia (equivalenti alla somma degli ospedalizzati, dei clinicamente guariti e degli isolamenti domiciliari) restano 112. Nessun paziente è in cura in terapia intensiva, mentre i ricoverati in altri reparti sono 6. Non sono stati registrati nuovi decessi (345 in totale). Analizzando i dati complessivi dall’inizio dell’epidemia le persone risultate positive al ... Leggi su udine20

