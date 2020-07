Brescia Verona 0-0 LIVE: scaligeri pericolosi a metà di primo tempo (Di domenica 5 luglio 2020) Allo Stadio Rigamonti, la 30ª giornata di Serie A 2019/20 tra Brescia e Verona: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “Rigamonti”, Brescia e Verona si affrontano nel match valido per la 30ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Brescia Verona 0-0 MOVIOLA 23′ Zaccagni al tiro – Gran tiro del cesenate, palla deviata in corner da Joronen. 21′ Cavalcata di Empereur – Corre forte il 33 brasiliano e mette al centro una palla velenosa sulla quale, però, non arriva nessuno. 18′ Conclusione di Borini – Risponde presente Joronen sul tiro dell’ex Milan. 16′ Palo Brescia – Spiovente di Tonali, Silvestri non trattiene e Torregrossabecca il palo alla sinistra del portiere ospite. 3′ Occasione Lazovic – Tiro del serbo, para Joronen. Fischio ... Leggi su calcionews24

CarolRadull : Serie A: Today's Fixtures. Inter Milan vs. Bologna 6.15pm Brescia vs. Verona 8.30pm Cagliari vs. Atalanta 8.30p… - cesclovermadrid : ????Calcio Sampdoria 1-0 SPAL 1-0 K.Linetty 12'?? Cagliari 0-1 Atalanta 0-1 L.Muriel 27'(p) Brescia 0-0 Hellas V… - sportli26181512 : LIVE Brescia-Verona 0-0: sinistro di Borini, Joronen si fa trovare pronto: LIVE Brescia-Verona 0-0: sinistro di Bor… - cesclovermadrid : ????Calcio Sampdoria 1-0 SPAL 1-0 K.Linetty 12'?? Cagliari 0-0 Atalanta Brescia 0-0 Hellas Verona Udinese 0-0 Geno… - cesclovermadrid : ????Calcio Sampdoria 1-0 SPAL 1-0 K.Linetty 12'?? Cagliari 0-0 Atalanta Brescia 0-0 Hellas Verona Udinese 0-0 Genoa Parma 0-0 Fiorentina -